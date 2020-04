Hamburg

21 Bußgelder nach verbotener Demonstration verhängt

08.04.2020, 07:42 Uhr | dpa

Nach einer Demonstration für Geflüchtete sind wegen des Versammlungsverbots im Zuge der Corona-Pandemie in Hamburg 21 Bußgelder verhängt worden. Die Höhe der Strafzahlungen liegt bei jeweils 150 Euro, wie ein Sprecher der Polizei am Mittwoch sagte. "Der Tatbestand ist laut Bußgeldkatalog die Teilnahme an einer verbotenen Demonstration." Der Protest am Dienstag sollte auf die Situation Geflüchteter in den griechischen Lagern aufmerksam machen. Nach Polizeiangaben fuhren etwa 150 bis 200 Menschen mit Fahrrädern und Spruchbändern durch den Stadtteil St. Pauli.