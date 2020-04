Hamburg

22-Jährige auf Wanderweg von Mann angegriffen und verletzt

11.04.2020, 15:26 Uhr | dpa

Eine 22-Jährige ist in Hamburg-Langenhorn von einem unbekannten Mann überfallen und verletzt worden. Die junge Frau hatte am Freitagabend auf einem Wanderweg am Tweeltenmoor einen etwa 18 bis 20 Jahre alten Mann überholt, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Kurz danach habe der Mann sie wieder eingeholt, sie gepackt und gewaltsam in ein Gebüsch gezerrt. Die 22-Jährige wehrte sich gegen den Überfall, wobei der Täter ihr mehrfach ins Gesicht und gegen den Kopf schlug. Sie erlitt dabei Prellungen und Hämatome. Die Frau rief lautstark um Hilfe und flüchtete. Das Fachkommissariat für Sexualdelikte im Landeskriminalamt ermittelt.