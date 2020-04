Hamburg

Erster Hamburger Polizist nach Corona-Infektion gestorben

11.04.2020, 18:19 Uhr | dpa

In Hamburg ist erstmals ein Polizist mit einer Corona-Infektion gestorben. Der 57-jährige Beamte habe an einer Vorerkrankung gelitten und sei in der Nacht zu Karsamstag gestorben, bestätigte die Polizeipressestelle auf Nachfrage am Samstag. Zuerst hatte "Bild" berichtet. Der Oberkommissar war während der Hamburger Ferien krank aus dem Ski-Urlaub zurückgekehrt und hatte danach seinen Dienst nicht mehr angetreten, sondern sich direkt in Quarantäne begeben. Nach Angaben der Hamburger Polizei ist er der erste aktive Hamburger Polizist, der mit einer Corona-Infektion gestorben ist.