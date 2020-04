Hamburg

Mehr Stellen zur Förderung der Sprachkompetenz in Kitas

13.04.2020, 13:11 Uhr | dpa

Ein Turnbeutel hängt im Kindergarten an der Garderobe. Foto: Uwe Anspach/dpa/Symbolbild (Quelle: dpa)

Jede vierte Kindertagesstätte in Hamburg erhält bis 2022 eine Zusatzförderung für den Bereich Sprachkompetenz. Rund 270 Kitas sollen dabei nach Angaben der Sozialbehörde vom Montag als "Sprach-Kita" eine halbe oder eine ganze Stelle mehr erhalten. Darüber hinaus würden 24 zusätzliche halbe Fachberatungsstellen finanziert. Der Bund und die Stadt Hamburg geben den Angaben zufolge dafür mehr als neun Millionen Euro aus.

Inhaltlich werde sich das Programm in den kommenden zwei Jahren verstärkt um das Thema Digitalisierung drehen. "Bildung fängt schon früh an und legt wichtige Grundlagen", sagte Sozialsenatorin Melanie Leonhard (SPD). "Frühe Förderung der Sprachkompetenz ist wichtig, damit Kinder auch später in der Schule gut zurechtkommen. Mit den Sprach-Kitas und dem Kita-Plus-Programm stellen wir deshalb Ressourcen bereit, die eine zusätzliche, zielgerichtete, kompetente Förderung ermöglichen."