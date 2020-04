Hamburg

Hamburgs Kundenzentren bieten Online-Dienste an

15.04.2020, 17:48 Uhr | dpa

Computer statt Wartemarke: Die Kundenzentren in den Hamburger Bezirksämtern bieten wegen der gegenwärtigen Corona-Pandemie ab sofort auch einige Online-Dienstleistungen an. Das betrifft zum Beispiel An- und Ummeldungen sowie Meldebescheinigungen, teilte die Finanzbehörde am Mittwoch mit.

"Unsere Bezirksämter sind auch in Corona-Zeiten für die Bürgerinnen und Bürger erreichbar. Mit dem zusätzlichen Online-Angebot machen wir jetzt in Corona-Zeiten digital noch mehr möglich", sagte der für die Bezirke zuständige Finanzsenator Andreas Dressel (SPD) und die Leiterin des Bezirksamts Harburg, Sophie Fredenhagen (parteilos), in einer Pressemitteilung.

Bislang ist wegen der Corona-Auflagen der direkte Kontakt zu den Kundenzentren nur in dringenden Anliegen nach vorheriger Kontaktaufnahme möglich. Die Online-Dienstleistungen sollen allerdings nur zeitlich begrenzt angeboten werden.