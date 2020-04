Fälle zu spät gemeldet?

Kritik an UKE nach Corona-Fällen auf Krebsstation

17.04.2020, 19:44 Uhr | t-online.de, dpa

Schild am Eingang des UKE: Am Hamburger Klinikum haben sich im hochsensiblen Bereich der Krebsstationen mehrere Patienten und Mitarbeiter mit dem Coronavirus infiziert. (Quelle: Christian Charisius/dpa)

In Hamburg haben sich auf einer Krebsstation Dutzende Patienten und Mitarbeiter mit dem Coronavirus infiziert. Noch ist unklar, wie das passieren konnte – doch es gibt Kritik am Klinikum.

Im hochsensiblen Bereich des Krebszentrums des Universitätsklinikums Hamburg-Eppendorf (UKE) ist es zu einer Häufung von Covid-19-Fällen gekommen. Laut Recherchen von NDR 90,3 hatte das Klinikum einen kleineren Ausbruch im März wahrscheinlich zunächst nicht ordnungsgemäß gemeldet.

Zuvor hatte die Klinikleitung Kritik an der Informationspolitik bei einer Pressekonferenz am Mittwoch zurückgewiesen. Die Gesundheitsbehörden seien von Anfang an über jeden Einzelfall informiert worden. "Wir haben es im Griff", versicherte dabei der Direktor für Patienten- und Pflegemanagement, Joachim Prölß.

"Die gehäufte Meldung von Patienten mit Covid-19 und Mitarbeitern im Zentrum für Onkologie hat seinen Start am 5. April, und zwar am späten Abend", so Prölß. Damals seien sieben Patienten einer onkologischen Station positiv getestet worden, nachdem zuvor bei einem Mitarbeiter aus dem Pflegebereich eine Infektion festgestellt worden sei.



Joachim Prölß, Direktor für Patienten- und Pflegemanagement bei der Pressekonferenz am Mittwoch: Das UKE habe die Lage im Griff. (Quelle: Christian Charisius/Pool/dpa)



Im Laufe der vergangenen Woche seien dann weitere Patienten positiv getestet worden, "ungefähr 20 waren es", sagte Prölß. Auch bei rund 20 Mitarbeitern des UKE sei das Virus festgestellt worden. Wie es dazu kommen konnte, ist offenbar noch unklar. Es laufe derzeit eine "ganz, ganz intensive Analyse", hieß es vom Leiter der Krankenhaushygiene, Johannes K.-M. Knobloch.

Anhaltspunkte für Versäumnisse

Die Klinikleitung erhielt zunächst Rückendeckung von der Zweiten Bürgermeisterin und Wissenschaftssenatorin Katharina Fegebank (Grüne). Doch nun geht der Hamburger Senat offenbar auf Distanz, heißt es im "Spiegel". Der Sprecher von Fegebank erklärte auf Anfrage des Nachrichtenmagazins: "Die Senatorin war über die zuletzt berichtete Häufung der Fälle nicht informiert." Dabei habe sie, auch in Sachen Corona, "in laufendem Austausch mit dem Ärztlichen Direktor des UKE" gestanden. Eine entsprechende Information wäre jedoch "wünschenswert" gewesen.

Katharina Fegebank (Bündnis 90/Die Grünen) spricht bei einer Pressekonferenz: Die Zweite Bürgermeisterin geht nun offenbar auf Distanz zum Klinikum.



Auch Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD), gab sich laut "Spiegel" mit Blick auf die Kommunikation der Klinikleitung zurückhaltend. Auf die Frage, wie er von den Vorkommnissen im UKE erfahren habe, antwortete Senatssprecher Marcel Schweitzer: "Der Erste Bürgermeister wurde am Abend des Dienstag, 14. April, vom Senatssprecher auf einen Artikel des "Spiegel" aufmerksam gemacht."

Ein Sprecher der Gesundheitsbehörde sagte am Freitag der dpa, es gebe Anhaltspunkte dafür, dass die Corona-Fälle nicht so rechtzeitig gemeldet wurden, wie es das Infektionsschutzgesetz vorsehe. Laut NDR wollen die Behörden und das UKE in einer Telefonkonferenz am Montag für Aufklärung sorgen.