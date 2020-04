Hamburg

Spahn: Niedergelassene Ärzte sind Schutzwall gegen Corona

17.04.2020, 18:45 Uhr | dpa

Die niedergelassenen Ärzte in Deutschland haben sich nach den Worten von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) als "erster Schutzwall" gegen die Corona-Epidemie bewährt. "Das ist mit einer Gründe, warum wir in Deutschland bis hierhin alles in allem gut durch die Krise gekommen sind", sagte Spahn am Freitag in Hamburg. Der Minister hatte sich zuvor über den fahrenden Bereitschaftsdienst der Kassenärztlichen Vereinigung Hamburg informiert.

Dieser sucht nach Angaben des Chefs der Ärztevereinigung, Walter Plassmann, mögliche Corona-Patienten in ihrer Wohnung auf und teste sie. Ihnen bleibe damit die Fahrt durch die Stadt zu einem Testzentrum erspart. Diese Strategie habe sich in Hamburg als erfolgreich erwiesen. Über 60 Prozent der rund 4000 Infizierten in der Stadt seien vom Arztruf Hamburg getestet worden.

Dank des Einsatzes der niedergelassenen Ärzte hätten sich die Krankenhäuser auf die schwereren Fälle konzentrieren können, sagte Spahn. Es sei Zeit für die Vorbereitungen gewonnen worden. "Dadurch ist die Krise bis hierhin beherrschbarer geworden, unter der Voraussetzung, dass wir jetzt auch weiterhin diszipliniert bleiben." Das Gesundheitssystem sei zu keiner Zeit durch die Corona-Fälle überlastet gewesen. Das sei in anderen Ländern mit zentraler staatlicher Gesundheitsversorgung anders gewesen.