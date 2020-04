Lockerungen in Corona-Krise

Hamburger Einzelhandel öffnet wieder

20.04.2020, 07:38 Uhr | dpa

Nur wenige Passanten gehen an den größtenteils geschlossenen Läden in der Spitalerstraße in Hamburg entlang: Nun öffnen die ersten Geschäfte wieder. (Quelle: Georg Wendt/Archiv/dpa)

Geschäfte bis zu 800 Quadratmetern dürfen in Hamburg nun wieder öffnen. Auch die Schulen beginnen nach und nach mit dem Betrieb. Eine Maskenpflicht wird es in der Stadt vorerst nicht geben.

Von Montag an wird es minimale Lockerungen der Corona-Auflagen auch in Hamburg geben. Im Einzelhandel dürfen Geschäfte mit einer Größe von maximal 800 Quadratmetern wieder öffnen. Zudem ist eine langsame Teilaufnahme des Schulbetriebs beschlossen, die schriftlichen Abiturprüfungen beginnen am Dienstag. Auch die Ausweitung der Kita-Notbetreuung auf Kinder von berufstätigen Alleinerziehenden soll für Entlastung sorgen. Alle zwei Wochen will der Senat die Möglichkeit weiterer Lockerungen prüfen.

Hamburgs Wissenschaftssenatorin Katharina Fegebank (Grüne) stimmte die Studierenden vor dem Beginn des Sommersemesters am Montag auf ein digitales Semester ein. "Es wird anders, kreativ, maximal flexibel & unsere Hochschulen leisten hier Großartiges in dieser Zeit. Wir sind auf dem Weg in eine neue Normalität", verkündete sie auf Twitter.

Von einer Pflicht zum Tragen von Masken wie in Sachsen hält Bürgermeister Peter Tschentscher nicht viel. "In Hamburg setzen wir im Moment auf eine dringende Empfehlung. Das Wichtigste sind nach wie vor der Abstand und die Einhaltung der Hygieneregeln wie häufiges Händewaschen. Es ist aber wichtig, dass, wenn jetzt Lockerungen kommen, eine zusätzliche Sicherheit geschaffen wird durch das Tragen von Nase-Mund-Schützen", sagte der SPD-Politiker bei Radio Hamburg.

"Im Moment setzen wir noch auf eine dringende Empfehlung, das kann aber noch strenger werden, wenn wieder mehr Menschen in Bus und Bahn unterwegs sind." Sogar ein selbst genähter Mundschutz sei sinnvoll: "Für den Alltag hilft das auf jeden Fall, weil man so keine Tröpfchen auf andere Menschen übertragen kann." Für den medizinischen Bereich würden andere Masken benötigt.

Hamburger Konzept gegen Corona-Pandemie

Die Stadt will in einer Pressekonferenz die Einführung von sogenannten Infektpraxen vorstellen. Die Kassenärztliche Vereinigung Hamburg plant in Absprache mit der Gesundheitsbehörde eine Erweiterung ihrer Strategie im Kampf gegen die Corona-Pandemie. Es soll das Konzept vorgestellt werden, mit dem Hamburg sich für den Fall rüstet, dass es zu einem dynamischeren Infektionsgeschehen und zu einer Steigerung der an Covid-19 erkrankten Patienten kommen könnte.

Die Zahl der mit dem Virus infizierten Hamburger stieg seit Samstag um 50 auf 4.347. Die Zahl der Toten habe sich nach Zählung des Robert Koch-Instituts (RKI) in diesem Zeitraum um eine Person auf 91 erhöht, teilte die Gesundheitsbehörde am Sonntag mit. Laut Institut für Rechtsmedizin konnte bisher bei 79 verstorbenen Hamburgern eine Covid-19-Erkrankung als Todesursache festgestellt werden. Das RKI zählt hingegen alle Fälle, bei denen mit dem Virus infizierte Menschen starben. Insgesamt befinden sich nach Behördenangaben derzeit 232 Hamburger mit der Lungenerkrankung in stationärer Behandlung. Das waren 19 weniger als am Vortag. Die Zahl der Covid-19-Patienten auf Intensivstationen liegt bei 76.