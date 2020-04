Hamburg

Erinnerung an Ermordung der Kinder vom Bullenhuser Damm

20.04.2020, 12:26 Uhr | dpa

An der Gedenkstätte für die Kinder vom Bullenhuser Damm haben Hamburgs Kultursenator Carsten Brosda und Stadtentwicklungssenatorin Dorothee Stapelfeldt (beide SPD) einen Kranz niedergelegt. Damit erinnerten sie am Montag an die 20 jüdischen Kinder, die vor 75 Jahren von SS-Leuten im Keller des Schulgebäudes ermordet wurden. Das Schulgebäude war damals eine Außenstelle des Konzentrationslagers Neuengamme. Die zehn Jungen und zehn Mädchen im Alter von fünf bis zwölf Jahren waren aus Polen, den Niederlanden, Frankreich, Italien und der Slowakei nach Auschwitz gebracht und dann in Neuengamme für medizinische Experimente missbraucht worden.

Wenige Tage vor Kriegsende wollten die Täter die Opfer und Zeugen ihrer Verbrechen beseitigen, wie eine Sprecherin der Gedenkstätte erklärte. Zusammen mit den Kindern wurden in jener Nacht ihre beiden niederländischen Häftlingsbetreuer und zwei französische Ärzte gehängt. Mindestens 24 sowjetische Kriegsgefangene wurden in derselben Nacht dort umgebracht.

Die zum 75. Jahrestag geplante Gedenkfeier musste wegen der Corona-Krise abgesagt werden. "Die Absage der offiziellen Gedenkveranstaltung darf nicht gleichbedeutend sein mit einem Ausbleiben des gemeinsamen Erinnerns an dieses abscheuliche Verbrechen der Nationalsozialisten", sagte Brosda. "Ich bedaure sehr, dass Angehörige aus aller Welt in diesem Jahr nicht zu dem so wichtigen Ort der Erinnerung reisen können."

Stapelfeldt erklärte: "Kinder zu beschützen, ist zu allen Zeiten eine der wichtigsten Aufgaben in einer Gesellschaft, denn Kinder sind unsere Zukunft. Die grausamen Experimente und die Ermordung von zwanzig wehrlosen Kindern ist daher ein besonders schändliches Verbrechen."

"Die medizinischen Verbrechen gewissenloser Ärzte und die Mordtaten der SS erzeugen Betroffenheit, die Versäumnisse der juristischen Aufarbeitung und die langjährige Gleichgültigkeit rufen Wut hervor, doch das heute existierende Netzwerk der Erinnerung stimmt auch hoffnungsvoll", sagte der Vorstand Stiftung Hamburger Gedenkstätten und Lernorte, Prof. Detlef Garbe.