Hamburg

Dressel: Bereits 382 Millionen Euro an Hilfen ausgezahlt

04.05.2020, 20:33 Uhr | dpa

In der Hansestadt sind in der Corona-Krise bereits mehr als 382 Millionen Euro an Soforthilfen für Selbstständige und Kleinunternehmer ausgezahlt worden. Diese Zahl nannte Hamburgs Finanzsenator Andreas Dressel (SPD) am Montag auf Twitter. Die Förderbank IFB habe 382 266 978 Euro bewilligt, das seien 39 486 Anträge gewesen. "Von den 54 840 Anträgen sind aktuell noch 15 354 in der Prüfung", schrieb Dressel weiter. 76 315 Antragsteller seien registriert worden.