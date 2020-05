Hamburg

Busunternehmen protestieren gegen Reisebeschränkungen

07.05.2020, 15:58 Uhr | dpa

Zahlreiche Reisebusse nehmen an einem Buskorso um die Binnenalster teil. Foto: Christian Charisius/dpa (Quelle: dpa)

Mit einem Korso rund um die Binnenalster und einem lautstarken Hupkonzert haben Busunternehmen in Hamburg gegen die Reisebeschränkungen in der Corona-Krise protestiert. Mehr als 130 Reisebusse aus ganz Deutschland seien zur Binnenalster gefahren und hätten diese einmal lautstark umrundet, sagte der Veranstalter am Donnerstag der Deutschen Presse-Agentur. Die Unternehmen wollten mit der Veranstaltung darauf aufmerksam machen, dass sie wegen des Verbots von touristischen Reisen sehr stark getroffen worden sind. Viele kleine und mittelständische Unternehmen stünden kurz vor der Insolvenz. Sie forderten von der Politik kurzfristig weitere finanzielle Zuschüsse, mittelfristig eine Perspektive für die Branche sowie langfristig eine Senkung der Mehrwertsteuer von 19 auf 7 Prozent.