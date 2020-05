Hamburg

Stadt Hamburg stundet 10,5 Millionenn Euro Gewerbemieten

07.05.2020, 16:41 Uhr | dpa

Die Stadt Hamburg hat Gewerbemietern in städtischen Immobilien rund 10,5 Millionen Euro fällige Mietzahlungen gestundet. Mit der zinslosen Verschiebung um bis zu drei Monate will die Stadt gewerbliche Mieter auf der Kostenseite entlasten und ihre Liquidität sichern. Insgesamt seien bei acht städtischen Immobilienunternehmen 840 Anträge eingegangen, teilte die Finanzbehörde am Donnerstag mit. Bei Bedarf müssten weitere Einzelvereinbarungen getroffen werden, um die Mietbelastung der kleinen und mittleren Gewerbetreibenden zu strecken oder zu reduzieren. Wirtschaftssenator Michael Westhagemann (parteilos) rief private Vermieter dazu auf, dem Beispiel der Stadt zu folgen und ebenfalls das Gespräch mit ihren Mietern zu suchen.