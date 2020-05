Hamburg

SPD und Grüne: Hamburger Hochschulen Perspektiven geben

08.05.2020, 20:06 Uhr | dpa

Trotz schwieriger finanzieller Bedingungen wollen SPD und Grüne den Hamburger Hochschulen Perspektiven zum Wachsen geben. Das sagte Wissenschaftssenatorin Katharina Fegebank (Grüne) bei der sechsten Runde der Koalitionsverhandlungen im Rathaus. Vereinbart worden sei ein "Aufwuchsvolumen" von 750 Millionen Euro in den nächsten sieben Jahren. Zudem soll in der Hansestadt ein modernes Naturkundemuseum geschaffen werden. Die Koalitionspartner hätten außerdem das Ziel, ein Exzellenzcluster Infektionsforschung auf den Weg zu bringen, betonte Fegebank. Nach Angaben von Finanzsenator Andreas Dressel (SPD) einigte man sich, in den kommenden zwei Jahrzehnten 2,6 Milliarden Euro in den Hochschulbau zu investieren.