Hamburg

Erster Gottesdienst mit der Gemeinde im Hamburger Michel

10.05.2020, 02:27 Uhr | dpa

Die evangelische Hauptkirche Sankt Michaelis, umgangssprachlich Michel, in Hamburg. Foto: Markus Scholz/dpa/Archivbild (Quelle: dpa)

Nach einer wochenlangen Pause wegen der Corona-Pandemie sind seit Mittwoch in Hamburg wieder Gottesdienste und religiöse Veranstaltungen möglich. Den ersten Gottesdienst mit Gemeindemitgliedern wird am heutigen Sonntag Hauptpastor Alexander Röder im Hamburger Michel halten. Wegen des Mindestabstands von zwei Metern zwischen den Besuchern - abgesehen von Paaren oder Familien, die in einem Haushalt leben - können nur bis zu 150 Personen teilnehmen. Eine Anmeldung ist online und telefonisch möglich. Der Gottesdienst wird vom Fernsehsender Hamburg 1 live übertragen. Bisher haben rund 137 000 Zuschauer die Übertragungen verfolgt.