So wirkt sich die Corona-Krise auf Hamburgs Baustellen aus

10.05.2020, 09:22 Uhr | dpa

Die Corona-Krise hat auch Einfluss auf die rund 100 Baustellen im Hauptverkehrsstraßennetz in Hamburg. Während bei zwölf Baustellen Maßnahmen vorgezogen oder beschleunigt werden konnten, gab es andernorts Verzögerungen wegen Lieferproblemen oder fehlender Fachkräfte aus dem Ausland, wie die Hamburger Verkehrsbehörde auf Anfrage mitteilte. Fünf Maßnahmen mussten demnach aus unterschiedlichen Gründen abgesagt werden.

Das Verkehrsaufkommen in der Stadt habe zu Beginn der Corona-Maßnahmen rund 35 Prozent unter dem Vorjahresniveau gelegen. Mittlerweile seien noch rund 17 Prozent weniger Autos auf den Straßen. Die zentrale Baustellenkoordinierung im Landesbetrieb Straßen, Brücken und Gewässer (LSBG) habe dies in einzelnen Fällen ausnutzen können. So seien etwa die Arbeiten in der Harksheider Straße, die für die verkehrsarmen Sommerferien geplant waren, bereits erledigt worden. In der Amsinckstraße sei in der vergangenen Woche kurzfristig eine zusätzliche Sperrung eingerichtet und für extra Arbeiten genutzt worden.

Anders sieht es laut Verkehrsbehörde bei langfristigen Baumaßnahmen aus: Auf Großbaustellen wie etwa an der Hohenfelder Bucht, am Ehestorfer Heuweg, im Steindamm und in der Hamburger Straße führe der reduzierte Verkehr zu keiner Beschleunigung. "Eine komplette Straßenbaustelle hängt von vielen Faktoren ab", sagte eine Sprecherin. Die Verfügbarkeit von Material und Personal bei den Baufirmen, planerische und vergaberechtliche Aspekte und auch die Berücksichtigung des Verkehrsflusses aufgrund umliegender Baumaßnahmen müssten mitbedacht werden - und könnten nicht kurzfristig umgeplant werden.

Christian Merl, Sprecher der Niederlassung Nord der Autobahn GmbH und der Projekte der Deutschen Einheit Fernstraßenplanungs- und -bau GmbH (Deges) im Norden, zeichnete ein ebenso differenziertes Bild. So habe das Unternehmen etwa die Sanierung der Bundesstraße 433 und die der Rampen am Flughafen Hamburg vorziehen können, weil es weniger Passagiere im Flugverkehr gegeben habe.

Auf den Autobahnen habe sich der Verkehr aber kaum reduziert. In einem Teilbereich der Deges-Baumaßnahme im Tunnel Stellingen sei es etwa bei einer Tunneldeckenmontage zu Verzögerungen gekommen. Dies liege daran, weil ausländische Fachkräfte aufgrund der Quarantänenestimmungen nur erschwert ein- und ausreisen durften, wie Merl sagte. Lieferengpässe gebe es derzeit insbesondere bei Spezialkomponenten aus dem Ausland. "Dass trotz der Widrigkeiten dieser Krise in dem Maße weitergearbeitet werden wird, ist eine große Leistung der Bauindustrie", betonte Merl.