Hamburg

HSV-Sportchef verteidigt Restart: Geht nicht nur um Profis

14.05.2020, 18:39 Uhr | dpa

HSV-Sportdirektor Michael Mutzel hat die Bundesliga und die 2. Bundesliga vor Kritik wegen der Saison-Fortsetzung mitten in der Corona-Pandemie verteidigt. "Es geht letzten Endes nicht allein um die kleine Spitze, die die Profis nunmal sind", sagte er am Donnerstag bei einer Videokonferenz aus Herzogenaurach. "Es geht auch um sehr viele Arbeitsplätze drum herum."

Das sei beim Hamburger SV so, das sei in vielen anderen Vereinen so. "Ganz viele Menschen leben davon. Und die wären genauso betroffen davon, wenn wir in den nächsten Monaten nicht weitermachen können." Er denke, dass das so, "wie das jetzt abläuft und wie die Vorgaben der DFL sind, auch nach außen hin vertretbar ist".

Zweitligist HSV bereitet sich im Quarantäne-Trainingslager in Herzogenaurach auf sein erstes Punktspiel nach zweimonatiger Corona-Zwangspause vor. Der Tabellendritte tritt am Sonntag (13.30 Uhr/Sky) bei der SpVgg Greuther Fürth an.

Trotz der außergewöhnlichen Umstände sei die Stimmung sehr gut, berichtete Mutzel. "Ich bin selbst ein bisschen überrascht. Die Jungs nehmen das gut an. Auch das Trainerteam, der Staff drum herum", meinte der 40-Jährige. Durch die Hygiene-Vorgaben sei alles ein bisschen steriler geworden. Dennoch ist die Freude da. "Wir wollen alle starten und wieder ein Spiel haben am Wochenende."

Erste Entwarnung gab Mutzel wegen einer Verletzung von Julian Pollersbeck. Der Ersatzkeeper war beim Training am Vormittag umgeknickt und hatte die Einheit abgebrochen. "Beim Mittagessen konnte er allerdings normal gehen, von daher gehe ich nicht von einer gravierenden Verletzung aus."