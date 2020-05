Hamburg

Hamburg bei neuen Sozialwohnungen vorn

15.05.2020, 14:16 Uhr | dpa

Bei der Schaffung neuer Sozialwohnungen ist Hamburg weiter Spitze. Mit 192 bewilligten öffentlich geförderten Mietwohnungen pro 100 000 Einwohnern im Berichtsjahr 2019 stehe die Hansestadt erneut mit großem Abstand an der Spitze aller Länder, teilte Stadtentwicklungssenatorin Dorothee Stapelfeldt (SPD) am Freitag mit. Auf Platz zwei folge Bremen mit 72 öffentlich geförderten Wohnungen pro 100 000 Einwohnern.

Deutschlandweit seien im vergangenen Jahr 25 565 öffentlich geförderte Mietwohnungen bewilligt worden, davon 3551 in Hamburg, sagte Stapelfeldt. "Das ist ein beachtlicher Anteil." Bezahlbarer Wohnraum sei die zentrale Voraussetzung, um "Hamburg als "Stadt für Alle" zu erhalten". Auch im laufenden Jahr werde der Senat fast 300 Millionen Euro zur Schaffung von Wohnraum für Menschen mit kleinen und mittleren Einkommen zur Verfügung stellen.

Hamburg zeige, "wie moderne Wohnungspolitik für alle Schichten der Gesellschaft funktioniert", sagte der Direktor des Verbands norddeutscher Wohnungsunternehmen, Andreas Breitner. Die in seinem Verband organisierten Unternehmen hätten daran einen erheblichen Anteil, weil sie mit rund 71 000 Wohnungen den weitaus größten Teil des öffentlich geförderten Wohnraums verwalteten und in den vergangenen vier Jahren rund vier Milliarden Euro in Neubau, Instandhaltung und Modernisierung investiert hätten.

Die wohnungspolitische Sprecherin der Linksfraktion, Heike Sudmann, warf der Senatorin vor, sich den sozialen Wohnungsbau schön zu rechnen. "Einmal mehr beruft sich der Senat auf einen Wert im Wohnungswesen, der ihn relativ gut dastehen lässt, und verschweigt andere, wohnungspolitisch mindestens ebenso wichtige Daten", kritisierte sie und verwies darauf, dass die 3551 Wohneinheiten gerade mal 28 Prozent aller Baugenehmigungen ausmachten. Unklar bleibe zudem, wie viele der geförderten Einheiten echte Sozialwohnungen des ersten Förderwegs sind.