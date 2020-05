Hamburg

Handyguthabenkarten und Wifi-Boxen für festsitzende Seeleute

15.05.2020, 15:48 Uhr | dpa

Der Verband Deutscher Reeder (VDR) und die Gewerkschaft Verdi wollen mit Spenden die Lage von Seeleuten in Zeiten der Corona-Krise verbessern. Handyguthabenkarten und Wifi-Boxen im Wert von 28 600 Euro sollen den in Hamburg gestrandeten Besatzungen helfen, mit ihren Verwandten und Freunden in Kontakt zu bleiben, wie Vertreter der Gewerkschaft, des VDR und der Deutschen Seemannsmission (DSM) am Freitag mitteilten.

Wichtig sei auch, auf die Lage jener Seeleute hinzuweisen, die seit Monaten keinen festen Boden mehr unter den Füßen hatten, betonte Robert Hengster, Verdi-Bundesfachgruppenleiter Maritime Wirtschaft: "Wir reden hier über Leute, die man nicht sieht, deswegen verliert man sie leicht aus den Augen."

Während in Deutschland zurzeit die Corona-Schutzmaßnahmen gelockert würden, säßen weltweit 150 000 Seeleute an Bord fest. Laut Deutscher Seemannsmission dürfen sie seit Januar nicht mehr das Schiff verlassen, manche sind schon mehr als ein Jahr an Bord. "Dazu kommen noch mal 150 000 Seeleute, die zuhause auf Arbeit warten", sagte VDR-Präsident Alfred Hartmann und verwies auf die Lage derer, die unter Existenzängsten darauf warteten, ihre Kollegen abzulösen.

Sieben Kreuzfahrt- und 21 Frachtschiffe liegen zurzeit in Hamburg vor Anker, sagte DSM-Geschäftsführerin Anke Wibel. Keine der Crews dürfe zurzeit von Bord gehen.