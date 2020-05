Hamburg

Brand in Wohneinrichtung in Hamburg-Jenfeld

17.05.2020, 10:03 Uhr | dpa

In einer Wohneinrichtung im Hamburger Stadtteil Jenfeld ist in der Nacht zum Sonntag aus zunächst ungeklärter Ursache ein Feuer ausgebrochen. Im Keller des Hauses brannte ein Verschlag, wie ein Feuerwehrsprecher am frühen Morgen sagte. Zwölf Bewohner wurden in Sicherheit gebracht, einer musste wegen des Einatmens von Rauchgas ins Krankenhaus. Die Feuerwehr war mit circa 50 Einsatzkräften vor Ort. In der Einrichtung sind laut dem Sprecher Menschen mit Suchterkrankungen untergebracht.