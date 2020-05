Hamburg

20 000 Euro mit gestohlener EC-Karte erbeutet: Fahndung

18.05.2020, 15:56 Uhr | dpa

In Polizei-Westen gekleidete Polizisten. Foto: Silas Stein/dpa/Symbolbild (Quelle: dpa)

Nach dem Trickdiebstahl einer EC-Karte fahndet die Hamburger Polizei mit Videobildern nach einer verdächtigen Frau. Die Karte sei einer 75-Jährigen Ende vergangenen Jahres gestohlen worden, teilte die Polizei am Montag mit. In der zweiten Dezemberhälfte hätten Unbekannte die Karte 30 Mal eingesetzt, um Geld abzuheben oder Waren zu kaufen. Die Beute habe einen Wert von über 20 000 Euro. Die gesuchte Frau sei mehrfach von einer Videokamera am Geldautomaten erfasst worden. Die Polizei bittet Zeugen um Hinweise.