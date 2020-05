Hamburg

Knapp 10 000 neue Wohnungen im vergangenen Jahr in Hamburg

19.05.2020, 09:07 Uhr | dpa

Dorothee Stapelfeldt (SPD), Senatorin für Stadtentwicklung und Wohnen, nimmt an einer Pressekonferenz teil. Foto: Georg Wendt/dpa/Archivbild (Quelle: dpa)

Knapp 10 000 neue Wohnungen sind im vergangenen Jahr in Hamburg fertiggestellt worden. Wie die Behörde für Stadtentwicklung am Dienstag mitteilte, waren für 2019 genau 12 715 Baugenehmigungen erteilt worden. Von den 9805 gebauten Wohnungen förderte die Stadt 3717 (38 Prozent) mit Steuergeldern. Seit 2011 summieren sich die Wohnungsneubauten in Hamburg auf 65 545.

Stadtentwicklungssenatorin Dorothee Stapelfeldt (SPD) erklärte: "Damit trägt der Senat langfristig dazu bei, den angespannten Wohnungsmarkt zu entlasten, denn der Bau zusätzlicher Wohnungen ist das wirksamste Mittel gegen den Anstieg der Mieten." Die Senatorin hob hervor, dass auch von der Gesamtzahl der Neubauten seit 2011 mehr als ein Drittel Sozialwohnungen seien.

"Unsere kooperative Wohnungsbaupolitik im Bündnis für das Wohnen in Hamburg wirkt", sagte Stapelfeldt. An dem 2011 geschlossenen Bündnis sind der Senat, Verbände der Wohnungswirtschaft und das städtische Wohnungsunternehmen Saga und Mietervereine beteiligt. 2016 erneuerte der Senat das Bündnis mit dem Ziel, jedes Jahr Baugenehmigungen für mindestens 10 000 Wohnungen zu erteilen.