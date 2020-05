Hamburg

Bericht: St. Paulis Diamantakos vor Wechsel nach Split

19.05.2020, 21:54 Uhr | dpa

Dimitrios Diamantakos in Aktion. Foto: Robert Michael/dpa-Zentralbild/dpa/Archivbild (Quelle: dpa)

Der griechische Stürmer Dimitrios Diamantakos vom Fußball-Zweitligisten FC St. Pauli steht nach einem Bericht der kroatischen Zeitung "Sportske Novosti" vor einem Wechsel zu Hajduk Split. Der kroatische Erstligist sei sich mit dem 27-Jährigen bereits einig, berichtete das Blatt. Der Vertrag von Diamantakos in Hamburg läuft nach dieser Saison aus. Er war im Januar 2018 vom Ligarivalen VfL Bochum zum FC St. Pauli gekommen. In dieser Saison erzielte er in 15 Zweitliga-Einsätzen acht Tore.