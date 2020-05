Hamburg

Industrie leidet unter Corona-Krise: Umsätze gehen zurück

20.05.2020, 11:15 Uhr | dpa

Die größeren Hamburger Industriebetriebe bekommen die Folgen der Corona-Krise zu spüren. Ihre Umsätze gingen in den ersten drei Monaten des Jahres gegenüber dem gleichen Zeitraum des Vorjahres um 4,5 Prozent auf 17,7 Milliarden Euro zurück, teilte das Statistikamt Nord am Mittwoch in Hamburg mit. Das war der niedrigste Stand seit vier Jahren. Wird ausschließlich der Monat März betrachtet, so betrug der Rückgang sogar zwölf Prozent.

Nun bestehen die Hamburger Industrieumsätze zu mehr als 40 Prozent aus der Mineralölverarbeitung, deren Umsätze um neun Prozent zurückgingen. Ohne diesen Bereich hätte das Umsatzminus der Industrie lediglich ein Prozent betragen. Unter den größeren Industriebranchen war der Maschinenbau mit minus 37,3 Prozent besonders stark rückläufig, während zum Beispiel die Metallerzeugung und -bearbeitung noch um fast elf Prozent zulegte.

Die wahren Folgen der Corona-Krise werden sich erst in den kommenden Monaten in der Statistik abbilden. Bei einer Umfrage des Arbeitgeberverbandes Nordmetall erklärten 87 Prozent von 40 befragten Hamburger Betrieben mit insgesamt rund 30 600 Beschäftigten, sie rechneten mit Umsatzeinbrüchen in diesem Jahr. 58 Prozent nutzten mittlerweile Kurzarbeit. Drei Prozent der Unternehmen mussten bereits betriebsbedingte Kündigungen aussprechen, zwei Prozent rechnen damit in der Zukunft. "Besonders die Luftfahrtbranche sowie der Schiff- und Fahrzeugbau sind an der Elbe von den Folgen der Corona-Krise betroffen", sagte Thomas Piehler, Nordmetall-Vizepräsident aus Hamburg.