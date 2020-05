Hamburg

Scooterverleih Voi führt Rabatt für Vielfahrer ein

20.05.2020, 13:04 Uhr | dpa

Mit dem Frühjahr und der Lockerung in der Corona-Krise kehren die Vermieter von Elektro-Tretrollern, sogenannten E-Scootern, in Hamburg zurück. Der schwedische Vermieter Voi teilte am Mittwoch mit, er werde mit voller Flottenstärke ab sofort wieder antreten und mehr E-Scooter außerhalb der Innenstadt in Stadtteilen wie Harburg, Bergedorf, Berne und Poppenbüttel stationieren. Zudem solle ein neuartiger Rabatt für Vielfahrer die Bevölkerung dabei unterstützen, auf ihren Wegen weiterhin Abstand zu halten und dabei auf das Auto zu verzichten. Voi will die Fahrzeuge häufiger desinfizieren und rät seinen Kunden, beim Fahren Handschuhe zu tragen.

Neben Voi sind oder waren in Hamburg weitere Anbieter von E-Scootern aktiv. Dazu zählen der US-Anbieter Lime, Tier aus Berlin und Bird, ebenfalls aus den USA, das den Berliner Anbieter Circ übernommen hat. Allen diesen Unternehmen geht es nicht gut; sie haben bislang mit ihrem Geschäftsmodell keine Gewinne erzielen können und nun fehlen in der Corona-Krise sowohl Pendler wie auch Touristen als Kunden. Der Branche geht das Geld aus und viele Mitarbeiter der US-Firmen wurden bereits entlassen. Tier hat für einen Großteil seiner Beschäftigten Kurzarbeit eingeführt. Eine Konsolidierung der Branche wird allgemein erwartet.

In ihrer ersten Saison hatten die E-Scooter ein gemischtes öffentliches Echo gefunden. Viele Fußgänger störten sich daran, dass die Fahrzeuge beliebig auf den Wegen abgestellt und so zu Hindernissen wurden. Zudem gab es zahlreiche Unfälle und Verletzungen mit E-Scootern. Nun sollen feste Abstellzonen eingerichtet werden. Eine Helmpflicht für E-Scooter gibt es nicht.