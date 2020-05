Hamburg

Schaltkasten brennt: 350 Menschen aus S-Bahn gerettet

20.05.2020, 22:57 Uhr | dpa

Wegen eines brennenden Stromkastens im Gleisbett am Bahnhof Hamburg-Wilhelmsburg haben 350 Menschen auf freier Strecke eine S-Bahn verlassen müssen. Der Zug habe wegen des Brandes nicht in den S-Bahnhof einfahren können, teilte die Feuerwehr am Mittwochabend mit. Für die Löscharbeiten sei der Kasten stromlos geschaltet worden, hieß es. Die Brandursache war zunächst unklar.

Die S-Bahn sei mit Hilfe tragbarer Leitern der Feuerwehr evakuiert worden. Ein Mensch habe bei der Bergungsaktion Kreislaufprobleme bekommen und sei vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht worden.

Die Sperrung der Gleise blieb den Angaben zufolge zunächst "auf unbestimmte Zeit" bestehen.