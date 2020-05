Hamburg

Bundesliga zeichnet Hamburg Towers für Nachwuchsarbeit aus

22.05.2020, 18:50 Uhr | dpa

Die Hamburg Towers haben im Nachwuchs-Zertifizierungsverfahren der Basketball-Bundesliga punkten können. Gleich in seinem ersten Jahr im Oberhaus ist der Hamburger Club für seine Arbeit mit "einem Ball" prämiert worden. Die höchste Kategorie sind "drei Bälle". Bewertet wurden Spielerentwicklung, Gesundheit, Betreuungssituation, Finanzen, Personal- und Infrastruktur.

"Das ist eine konsequente Fortsetzung dessen, was wir in den vergangenen Jahren regelmäßig erreicht haben, denn auch in der zweiten Liga haben wir stets zu den besten Nachwuchsstandorten gezählt", sagte Towers-Projektkoordinator Oliver Eckardt und ergänzte: "Da nur neun der 17 Teams in der BBL eine solche Auszeichnung erreicht haben, freut uns das Ergebnis, besonders als Aufsteiger, natürlich."

Die Auszeichnungen und Prämien, die durch den Deutschen Basketball Ausbildungsfonds e.V. vergeben werden, gelten immer für zwei Jahre. Daran ändert auch ein Abstieg in die 2. Basketball-Bundesliga nichts. Insgesamt fließen rund 120 000 Euro aus dem Ausbildungsfonds anteilsmäßig an die zertifizierten Clubs.

Für die Towers-Vereinsmitglieder ist unterdessen ab sofort unter Beachtung von Hygiene- und Abstandsregeln wieder das Mannschaftstraining unter freiem Himmel möglich. Dieses wird auf dem Gelände des Helmut-Schmidt-Gymnasiums im Stadtteil Wilhelmsburg stattfinden, wie der Club am Freitag mitteilte. "Besonders dankbar sind wir dabei der Schulleitung des Gymnasiums, die diese Regelung in Abstimmung mit dem Bezirk ermöglicht hat", sagte Eckardt.