Hamburg

FC St. Pauli möchte ersten Auswärtssieg in Darmstadt feiern

23.05.2020, 01:16 Uhr | dpa

Fußball-Zweitligist FC St. Pauli will seine Auswärtsschwäche beheben und heute im Punktspiel beim SV Darmstadt 98 den zweiten Saisonsieg in der Fremde feiern. Die Hanseaten stehen mit 33 Punkten auf dem neunten Tabellenplatz. Darmstadt hat drei Zähler mehr auf dem Konto und belegt Position sieben. Der Kiezclub muss verletzungsbedingt weiter auf Verteidiger Philipp Ziereis sowie die Mittelfeldspieler Christopher Buchtmann, Christian Conteh und Kevin Lankford verzichten. Die Bilanz spricht allerdings gegen den FC St. Pauli: Die Hamburger konnten in bislang acht Auswärtsspielen noch nie in Darmstadt gewinnen.