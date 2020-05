Hamburg

Neues Hamburger Kreditprogramm für Kleinunternehmen läuft an

28.05.2020, 15:31 Uhr | dpa

Ein neues Kreditprogramm für Kleinunternehmen und gemeinnützige Organisationen geht an den Start. Damit werde eine wichtige Förderlücke in der Corona-Krise geschlossen, teilte die Finanzbehörde am Donnerstag in der Hansestadt mit. Zinsgünstige Darlehen der Hamburgischen Investitions- und Förderbank (IFB Hamburg) sollen helfen, Liquiditätsengpässe zu überbrücken und neue finanzielle Spielräume zu eröffnen.

Das Programm "Hamburg Kredit Liquidität" (HKL), das bereits in der vergangenen Woche angekündigt wurde, richtet sich an Unternehmen mit bis zu zehn Mitarbeitern, Selbstständige und Angehörige der Freien Berufe, Existenzgründer sowie gemeinnützige oder Non-Profit-Organisationen und Vereine, die über einen wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb verfügen. Interessenten können den Kredit über ihre jeweilige Hausbank beantragen. Der Zinssatz liegt bei einem Prozent mit einer maximalen Laufzeit von zehn Jahren und ist mit 90 bis 100 Prozent durch die Stadt besichert. Im Hamburger Haushalt ist ein Garantierahmen von 300 Millionen Euro vorgesehen.

Damit schließe sich das Kreditprogramm nahtlos an die Hamburger Corona Soforthilfe an, die Ende des Monats ausläuft und bei der bereits rund 500 Millionen Euro zugesagt wurden, heißt es in der Mitteilung. Darüber hinaus wurde die Förderung für Startups mit dem Förderprogramm "HCS InnoStartup" bis zum 30. Juni verlängert. Damit könnten innovative Startups eine weitere Unterstützung in Form von zusätzlichen, bedingt rückzahlbaren Zuschüssen erhalten.