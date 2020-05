Hamburg

HSV unter großem Druck: Heimsieg gegen Wiesbaden ist Pflicht

31.05.2020, 01:22 Uhr | dpa

Der HSV steht in der 2. Fußball-Bundesliga unter großem Druck. Die als Aufstiegs-Mitfavoriten in die Saison gestarteten Hamburger benötigen heute gegen den SV Wehen Wiesbaden unbedingt einen Sieg, um ihre Chancen auf die Rückkehr in die 1. Liga zu wahren. Durch das unnötige 2:3 beim VfB Stuttgart (48 Punkte) sind die Hanseaten (46) auf den Relegationsrang abgerutscht. Knapp dahinter lauert der Vierte 1. FC Heidenheim (45). "Gegen Wiesbaden muss ein Sieg her, egal wie", sagte Coach Dieter Hecking vor dem zweiten Geisterspiel im heimischen Volksparkstadion.