Lauter Knall in der Nacht

Carport mit sechs Autos in Hamburg abgebrannt

04.06.2020, 07:14 Uhr | dpa

Ein Fahrzeug der Feuerwehr mit Blaulicht (Symbolbild): In Harburg sind mehrere Fahrzeuge möglicherweise in Brand gesetzt worden. (Quelle: Daniel Bockwoldt/dpa)

Im Hamburger Stadtteil Harburg haben mehrere Autos in einem Carport gebrannt. Die Polizei schließt Brandstiftung nicht aus.

In Hamburg-Harburg ist in der Nacht zu Donnerstag ein Carport mit sechs Autos abgebrannt. Anwohner hätten mitten in der Nacht erst einen lauten Knall gehört, sagte ein Polizeisprecher am Morgen. Kurz danach standen der Carport und die darin parkenden Autos in Flammen. Die Polizei schließt eine Brandstiftung nicht aus.

Die Feuerwehr verhinderte ein Ausbreiten der Flammen auf benachbarte Häuser. Mehrere Anwohner mussten für die Dauer der Löscharbeiten ihre Wohnungen verlassen. Die Schadenshöhe stand laut Polizei zunächst noch nicht fest.