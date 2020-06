Hamburg

USA für Schleswig-Holstein wichtigster Außenhandelspartner

04.06.2020, 13:32 Uhr | dpa

Noch vor Dänemark sind die USA im vergangenen Jahr der wichtigste Außenhandelspartner Schleswig-Holsteins gewesen. Das nördlichste Bundesland exportierte 2019 Waren im Wert von 1,9 Milliarden Euro in die USA, wie das Statistikamt Nord am Donnerstag mitteilte. Das entspricht einem Anstieg im Vergleich zum Vorjahr um fast ein Viertel (22,8 Prozent). Zu den wichtigsten Exportgütern in das Land zählten pharmazeutische Grundstoffe, Chemieerzeugnisse und Wasserfahrzeuge.

Die USA hatten 2018 noch Platz 4 der Handelspartner belegt und verdrängten Italien. 9,1 Prozent aller schleswig-holsteinischen Exporte gingen im vergangenen Jahr in die USA. Insgesamt exportierten Unternehmen aus dem Norden 2019 Waren im Wert von rund 21 Milliarden Euro (minus 1,7 Prozent im Vorjahresvergleich) und importierten Waren im Wert von 23,2 Milliarden Euro (plus 5,1 Prozent).

Auf Platz 2 der Exportländer lag Dänemark mit Waren im Wert von 1,7 Milliarden Euro (minus 5,1 Prozent) vor den Niederlanden (1,6 Milliarden Euro, minus 0,1 Prozent) und Italien (1,5 Milliarden Euro, minus 18,7 Prozent).