Hamburg

Elbstaffel: Prominente werben für Spendenlauf

05.06.2020, 13:53 Uhr | dpa

Die von dem Hamburger Leichtathleten Boris Bansemer (67) ins Leben gerufene "Elbstaffel" unterstützt als Botschafter den Spendenlauf "Stark für Hamburg" der Evangelischen Stiftung Alsterdorf, der vom 8. bis 15. Juni stattfindet. "Kraft unserer Präsenz in Sport, Wirtschaft, Politik und Kultur konnten wir über 50 bekannte Persönlichkeiten, darunter IOC-Präsident Thomas Bach, TV-Moderator Gerhard Delling und den früheren EU-Haushalts-Kommissar Günther H. Oettinger, aktivieren, Mitmach-Videos zu senden. Die sind dann von mehreren Influencern im Internet verbreitet worden", betonte Bansemer. Die Mitglieder der Elbstaffel treten seit Jahren in verschiedenen Besetzungen vor allem bei Laufveranstaltungen in Hamburg angetreten und werben für mehr soziales Engagement.

Den Teilnehmern, die sich für den Spendenlauf anmelden, ist es unterdessen selbst überlassen, wo sie laufen und wie lang die Strecke ist. Für jeden gelaufenen Kilometer soll aber mindestens ein Euro gespendet werden.