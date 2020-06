Hamburg

Brand auf ehemaligem Gelände der Holsten-Brauerei

06.06.2020, 09:35 Uhr | dpa

Auf dem ehemaligen Gelände der Holsten-Brauerei in Hamburg-Altona ist am Samstagmorgen ein Feuer ausgebrochen. Die Hamburger Feuerwehr sprach eine Rauchwarnung für den Stadtteil Eimsbüttel aus. Die Löscharbeiten würden noch einige Stunden dauern, die Holstenstraße sei währenddessen gesperrt. Zuvor hatten Hamburger Medien berichtet.

Der Brand sei gegen 5 Uhr am Samstagmorgen im vierten Stock eines leerstehenden Verwaltungsgebäudes entstanden. Büros und Abstellräume hätten auf einer Fläche von circa 20 mal 15 Metern Feuer gefangen. Wie der Feuerwehrsprecher mitteilte, waren zwischenzeitlich rund 80 Einsatzkräfte vor Ort. Im Zuge der Löscharbeiten sei ein Zugführer der Feuerwehr leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht worden. Zwar sei das Feuer noch am Morgen fast vollständig gelöscht worden. Die Arbeiten zögen sich allerdings bis in den Vormittag: Spezialkräfte bekämpften noch Glutnester und trugen Teile des Dachstuhls ab, teilte die Feuerwehr weiter mit.

Hinweise zur Brandursache und zur Schadenshöhe konnte die Polizei Hamburg zunächst keine geben.