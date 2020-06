Hamburg

Bundespräsident würdigt Sommer als "Streiter für Demokratie"

09.06.2020, 12:51 Uhr | dpa

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat den Journalisten Theo Sommer zu seinem 90. Geburtstag als "leidenschaftlichen Streiter für Freiheit und Demokratie" gewürdigt. Als Herausgeber, Chefredakteur und Publizist habe er die kulturelle und intellektuelle Landschaft über Jahrzehnte entscheidend geprägt. Sommer, der 20 Jahre lang die Chefredaktion der Wochenzeitung "Die Zeit" leitete, feiert am Mittwoch (10. Juni) seinen 90. Geburtstag.

"Ihr Welt- und Menschenbild ist getragen von der Überzeugung, dass Geschichte nicht vorbestimmt ist, "dass in jeder Gegenwart viele Möglichkeiten vorhanden sind" - und dass daraus die Verantwortung jedes Menschen als handelndes Subjekt erwächst", heißt es in dem Schreiben, das am Dienstag veröffentlicht wurde. Dieser Verantwortung nach bestem Gewissen und Vermögen gerecht zu werden, "das ist für uns alle ein moralischer und politischer Imperativ für Gegenwart und Zukunft".