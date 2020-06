Hamburg

Rot-Grün: Alternative zu umstrittener Sternbrücke prüfen

11.06.2020, 13:02 Uhr | dpa

SPD und Grüne in der Hamburgischen Bürgerschaft machen sich für die Prüfung einer Alternative zum Ersatz der in die Jahre gekommenen Sternbrücke durch eine sogenannte Stabbogenbrücke stark. In einem Antrag für die kommende Sitzung wird der Senat ersucht, die Deutsche Bahn zu veranlassen, einen Alternativentwurf mit drei Stützen vertieft zu prüfen. Die Pläne der Bahn für eine über 100 Meter lange stützenlose Stabbogenbrücke waren auf heftige Kritik gestoßen, weil für den Bau mehrere Gebäude in unmittelbarer Nachbarschaft der Sternbrücke abgerissen werden müssten, wovon Musik-Clubs, Restaurants und Geschäfte betroffen wären.

Der Antrag solle dazu beitragen, die wichtige öffentliche Diskussion um den Neubau auf ein sachliches Fundament zu stellen, sagte SPD-Fraktionschef Dirk Kienscherf. "So sollen Senat und Deutsche Bahn neben der Vorzugsvariante einer Stabbogenbrücke auch die Drei-Stützen-Alternative vertieft auf bautechnische Fragen hin prüfen und die Entwürfe miteinander vergleichen." Ziel müsse sein, eine tragfähige Lösung für alle Verkehrsbeteiligten und den Stadtteil gleichermaßen zu entwickeln.

Auch die Grünen-Fraktion betrachte "die Dimension der vorgeschlagenen Stabbogenbrücke im Verhältnis zum städtebaulichen Umfeld nicht ohne Bedenken", sagte die stellvertretende Vorsitzende Mareike Engels. Wichtig sei, "dass auch die Verkehrsführung unter der Brücke betrachtet wird. Mit dem Brückenneubau sollen mehr Platz und Übersicht für den Rad- und Fußverkehr an der Kreuzung Stresemannstraße/Max-Brauer-Allee geschaffen werden".

Die Brücke ist nach Bahnangaben einer der meistgenutzten innerstädtischen Gleisabschnitte in Deutschland - mit täglich mehr als 900 S-Bahnen, Regional- und Fernzügen. Knapp 50 000 Fahrzeuge unterqueren die Brücke täglich.