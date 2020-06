Stade

Weiteres Elblinien-Schiff zwischen Stade und Hamburg

11.06.2020, 17:21 Uhr | dpa

Der Fährdienst Elblinien wird zwischen Stade und Hamburg künftig mit zwei Schiffen unterwegs sein. Von Freitag an soll der neue Katamaran "Japsand" auf der Strecke eingefahren werden, wie der Betreiber, die Watten Fährlinien, am Donnerstag in Husum mitteilten. Sobald der Testbetrieb abgeschlossen sei, soll ein neuer Fahrplan mit den Zeiten beider Schiffe veröffentlicht werden.

Die bereits regelmäßig pendelnde Passagierfähre "Liinsand" und der Katamaran sollen dann gegenläufig zwischen Stade (Stadersand), Wedel und Hamburg auf dem Strom verkehren. Die Verbindung zwischen Niedersachsen, Schleswig-Holstein und Hamburg war nach zehn Jahren Pause im August 2019 von den Watten Fährlinien aufgenommen worden.

Die "Liinsand" ist für maximal 50 Fahrgäste und 15 Fahrräder ausgelegt, die "Japsand" hat Platz für 118 Fahrgäste und bis zu 30 Fahrräder. Wegen der Corona-Pandemie nehmen derzeit aber beide Schiffe weniger Fahrgäste auf. "Liinsand" und "Japsand" sind die Namen von Sandbänken im friesischen Wattenmeer.