Hamburg

DGB Nord verabschiedet Resolution gegen Rassismus

12.06.2020, 15:28 Uhr | dpa

Der Deutsche Gewerkschaftsbund DGB Nord hat sich nach dem Tod des schwarzen US-Amerikaners George Floyd durch einen brutalen Polizeieinsatz für Solidarität, Demokratie, Respekt und Menschenwürde ausgesprochen. "Der DGB und seine Mitgliedsgewerkschaften lehnen Rassismus in jeder Form ab", erklärte DGB-Nord-Chef Uwe Polkaehn am Freitag in Hamburg.

Auch in Deutschland erlebten viele Menschen Diskriminierung und Gewalt aufgrund ihrer Hautfarbe, heißt es in der verabschiedeten Resolution. "Wir setzen uns dafür ein, dass alle Menschen gleich behandelt werden - ungeachtet ihrer Hautfarbe, Herkunft, Religion, sexuellen Orientierung oder ihres Geschlechts", betonte Polkaehn.

Demokratie und Rechtsstaatlichkeit müssten auch in den Sicherheitsbehörden, im Betrieb und in der Verwaltung, in der kommunalen Selbstverwaltung und in der gesamten Gesellschaft gelebt werden. In dem Zusammenhang forderte der DGB Nord, dass zivilgesellschaftliche Initiativen mit Projekten gegen Rechtsextremismus und Rassismus dringend gefördert und langfristig finanziell abgesichert werden müssen.