Hamburg

Mann belästigt mehrere Mädchen in Hamburg sexuell

12.06.2020, 15:31 Uhr | dpa

Ein Mann hat im Hamburger Stadtteil Groß Flottbek mehrere Mädchen sexuell belästigt. Seine Masche sei es meist gewesen, die Kinder zunächst nach der Uhrzeit zu fragen, teilte die Polizei am Freitag mit. Dann habe er die Mädchen angefasst, etwa am Rock, sie in sexueller Weise angesprochen oder an sich selbst sexuelle Handlungen vorgenommen. Die Vorfälle ereigneten sich demnach am Donnerstagnachmittag und am frühen Abend, teils in der Nähe einer Grundschule. Die Mädchen seien im Alter zwischen sieben und zehn Jahren gewesen und seien alleine oder zu zweit unterwegs gewesen. Die Polizei bittet nun um Hinweise aus der Bevölkerung.