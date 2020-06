Drogen per Post verschickt

Polizei schnappt mutmaßlichen Darknet-Dealer

12.06.2020, 17:58 Uhr | dpa

In Hamburg hat die Polizei einen mutmaßlichen Drogen-Dealer festgenommen. Er soll die Substanzen im Darknet verkauft und in Hunderten Briefsendungen wöchentlich an seine Kunden versandt haben.

Das Zollfahndungsamt Hamburg hat einen 42-Jährigen festgenommen, der im Darknet mit Drogen gehandelt haben soll. Der Mann soll Rauschgift in nicht geringen Mengen verkauft haben, teilte das Zollfahndungsamt am Freitag mit. Im Rahmen einer großangelegten Aktion hatten die Ermittler Wohnanschriften und Gewerbeimmobilien in Hamburg durchsucht. Dabei wurden diverse Beweismittel wie Rauschgift sowie elektronische Speichermedien sichergestellt und hohe Vermögenswerte gesichert.

Der Beschuldigte habe wöchentlich 300 bis 400 Briefsendungen mit Drogen versandt, die in seinem Darknet-Shop bestellt worden waren. Am Tag der Festnahme verlud der Beschuldigte rund 180 Briefe, die Drogen wie Marihuana, Kokain und Amphetamin enthielten. Für den Versand nutzte er verschiedene Postämter im norddeutschen Raum. Die Ermittlungen gegen die Besteller und Abnehmer der Drogen dauerten an.