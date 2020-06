Hamburg

Hamburger Linke fordern Sondersitzung zu Polizeieinsatz

12.06.2020, 17:03 Uhr | dpa

Nachdem bei Anti-Rassismus-Demonstrationen vor fast einer Woche in Hamburg mehrere Minderjährige von der Polizei festgehalten worden waren, haben die Linken der Hamburgischen Bürgerschaft am Freitag eine Sondersitzung des Innenausschusses zu diesem Thema beantragt. "In den letzten Tagen sind zahlreiche Fragen zu mehreren Einsätzen der Hamburger Polizei aufgekommen, die dringend aufgeklärt werden müssen", sagte der innenpolitische Sprecher der Fraktion, Deniz Celik, dazu laut Mitteilung. So sei die Verhältnismäßigkeit des Einsatzes mehr als fraglich und es werde der Vorwurf von rassistischer Diskriminierung erhoben.

Auch das neu aufgetauchte Video von einem brutalen Polizeieinsatz im vergangenen Jahr in Hamburg-Horn sei verstörend und müsse Konsequenzen haben, so Celik weiter. Das Video vom August 2019 zeigt, wie drei Polizisten einen Schwarzen am Boden eines Gehsteigs festhalten. Ein Beamter drückt dabei den Kopf des Mannes aufs Pflaster. Wegen des neuen Videos hat die Staatsanwaltschaft in dieser Woche die Ermittlungen gegen die Polizeibeamten wieder aufgenommen. Sie waren zunächst eingestellt worden, weil es nicht ausreichend Beweise für den Verdacht eines Körperverletzungsdeliktes im Amt gegeben hatte.

Celik: "Wir müssen die Vorwürfe über mögliche Polizeigewalt ernst nehmen und aufklären". Zudem sei eine unabhängige Beschwerdestelle mit Ermittlungskompetenzen notwendig.