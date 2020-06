Hamburg

Sechs Verletzte nach Wohnungsbrand in Hamburg

13.06.2020, 15:25 Uhr | dpa

Bei einem Wohnungsbrand in Hamburg-Rothenburgsort haben sich am Samstag sechs Menschen verletzt. In der Hochhauswohnung am Billhorner Deich sei am Mittag ein Feuer ausgebrochen, sagte ein Feuerwehrsprecher. Bevor die Feuerwehr eintraf, rettete ein Bewohner den Angaben zufolge ein schreiendes, kleines Kind aus der Wohnung. Sechs Menschen wurden mit Rauchgasvergiftungen im Krankenhaus versorgt. Die Ursache des Feuers war zunächst unklar. Zuvor hatte die "Hamburger Morgenpost" berichtet.