Hamburg

Hamburger Bäder und Pflegeheime: Weitere Corona-Lockerungen

15.06.2020, 05:47 Uhr | dpa

Gute Nachrichten für Schwimmbadbesucher in Hamburg: Pünktlich zum warmen Wetter darf von Montag an auch in den Außenbereichen der sogenannten Kombibäder wieder gebadet werden. Das hatte der Senat in der vergangenen Woche angesichts weiter niedriger Neuinfektionen mit dem Coronavirus in der Stadt beschlossen.

Die Bäder mit einem Hallenbereich und einem oder mehreren Außenbecken - wie etwa im Kaifu-Bad in Eimsbüttel - waren bislang wie auch die reinen Hallenbäder geschlossen. Für die Kombibäder gelten dieselben Auflagen, Abstands- und Hygieneregeln wie für die schon seit Beginn des Monats wieder geöffneten fünf Sommerfreibäder. Unter anderem können Tickets nur online gebucht werden. Die reinen Hallenbäder bleiben weiter zu.

Am Montag werden auch die Besuchseinschränkungen in den Hamburger Pflegeheimen weiter gelockert. Pflegeheimbewohner dürfen pro Woche jetzt drei statt bisher eine Stunde Besuch empfangen. Außerdem können drei statt bisher nur ein Besucher pro Woche nach vorheriger Anmeldung und Terminvergabe in die Einrichtung kommen.

Möglich wurde die Lockerung durch ein deutlich geringeres Infektionsgeschehen in den Einrichtungen. So war die Zahl der Pflegeheime mit positiv getesteten Bewohnern in den vergangenen Wochen bis zum Dienstag von 40 auf zwei zurückgegangen, in denen drei Infizierte lebten. In Hochzeiten waren es knapp 500.

Ab Donnerstag dürfen in Hamburg zudem wieder Kinder jeden Alters in die Kindertagesstätten. In Absprache mit den Trägern soll in einem eingeschränkten Regelbetrieb zunächst eine Betreuung von 20 Stunden pro Woche möglichst an drei Wochentagen gewährleistet werden.