Hamburg

Kienscherf erneut zum SPD-Fraktionsvorsitzenden gewählt

15.06.2020, 19:04 Uhr | dpa

Dirk Kienscherf ist erneut zum Vorsitzenden der SPD-Fraktion in der Hamburgischen Bürgerschaft gewählt worden. Von 53 abgegeben Stimmen entfielen am Montagabend 46 auf den 54-Jährigen - das entspricht 87 Prozent. Kienscherf führt die Fraktion seit April 2018 an.

Die SPD stellt mit 54 Abgeordneten die größte Fraktion. Sie sei auch für die nächsten Jahre sehr gut aufgestellt und könne die bevorstehenden Herausforderungen mit ganzer Kraft angehen, sagte Kienscherf nach der Wahl. "Gemeinsam werden wir in der Bürgerschaft engagiert und selbstbewusst für ein sozial gerechtes, nachhaltiges und innovatives Hamburg arbeiten, in dem Platz für alle Menschen ist."

Auch die Fraktion des grünen Koalitionspartners wollte am Montag den Vorstand neu wählen. Künftig soll eine Doppelspitze die 33 Abgeordneten führen. Zur Wahl standen die stellvertretende Fraktionsvorsitzende Mareike Engels und die Bergedorferin Jennifer Jasberg sowie der bisherige wirtschaftspolitische Sprecher Dominik Lorenzen und Michael Gwosdz, der schon von 2008 bis 2011 für die Grünen in der Bürgerschaft saß.

Der bisherige Fraktionschef Anjes Tjarks hatte in der vergangenen Woche als Senator in der neuen Regierungsmannschaft von Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) die neue Behörde für Verkehr und Mobilitätswende übernommen.