Hamburg

HSV will mit Sieg Aufstiegsrivalen auf Abstand halten

16.06.2020, 01:44 Uhr | dpa

Mit einem Sieg gegen den VfL Osnabrück kann der Hamburger SV am Dienstag (18.30 Uhr/Sky) einen weiteren wichtigen Schritt im Aufstiegsrennen der 2. Fußball-Bundesliga machen. Der HSV ist vor dem 32. Spieltag auf dem zweiten Platz, hat aber nur einen Punkt Vorsprung auf den VfB Stuttgart und zwei Zähler auf den Tabellenvierten 1. FC Heidenheim.

Trainer Dieter Hecking muss in der Partie auf den gelbgesperrten Rick van Drongelen verzichten. Für ihn rückt voraussichtlich Gideon Jung in die Innenverteidigung.

Der Gegner aus Osnabrück ist in der Rückrunde das bislang schwächste Team mit nur einem Sieg. Allerdings gelangen dem Aufsteiger in der zweiten Halbserie auch jeweils ein Remis beim Tabellenersten Arminia Bielefeld (1:1) und in Stuttgart (0:0). Die Niedersachsen benötigen noch Punkte, um den Abstieg zu vermeiden.