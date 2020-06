Hamburg

Erste Sitzung des neuen Senats

16.06.2020, 03:17 Uhr | dpa

Der neue rot-grüne Hamburger Senat kommt heute zu seiner ersten regulären Sitzung zusammen. Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) und seine elf Senatorinnen und Senatoren waren dreieinhalb Monate nach der Bürgerschaftswahl am vergangenen Mittwoch von der Bürgerschaft wiedergewählt beziehungsweise bestätigt worden. Erstmals mit dabei: Die neuen Grünen-Senatoren Anna Gallina (Justiz) und Anjes Tjarks (Verkehr). Im Anschluss an die Sitzung wollen Finanzsenator Andreas Dressel (SPD) und Wirtschaftssenator Michael Westhagemann (parteilos) in der Landespressekonferenz eine Zwischenbilanz zur Corona-Soforthilfe ziehen. Erwartet wird auch, dass Kultursenator Carsten Brosda (SPD) etwas zum Wiederhochfahren des Kulturbetriebs sagt.