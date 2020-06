Hamburg

Hamburger Exporte im ersten Quartal stark rückläufig

16.06.2020, 11:11 Uhr | dpa

Die Hamburger Ausfuhren sind in den ersten drei Monaten des Jahres stark zurückgegangen. Gegenüber dem gleichen Zeitraum des Vorjahres reduzierten sich die Exporte um 14,1 Prozent auf 10,5 Milliarden Euro, teilte das Statistikamt Nord am Dienstag in der Hansestadt mit. Ein Zusammenhang mit dem Coronavirus lässt sich aus den Zahlen nur bedingt ablesen. Die Ausfuhr war in allen drei Monaten rückläufig, im März mit minus 19,3 Prozent allerdings am stärksten. Besonders stark schlugen Rückgänge mit den größten Handelspartnern Frankreich, Großbritannien und China zu Buche. Bei den Hamburger Importen betrug der Rückgang im ersten Quartal nur 4,3 Prozent auf 16,8 Milliarden Euro.

Die Ausfuhrwerte beziehen sich nicht auf den Umschlag im Hafen, sondern auf Waren, die in Hamburg hergestellt oder maßgeblich bearbeitet worden sind. Die Einfuhrgüter umfassen dagegen auch Lagerware, die später woanders ihr Ziel findet oder wieder exportiert wird. Wegen des Hafens sind die Einfuhrwerte daher im Vergleich zu anderen Bundesländern überhöht.