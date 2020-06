Hamburg

Miniatur-Wunderland hält noch bis Anfang 2021 durch

16.06.2020, 11:21 Uhr | dpa

Das Miniatur-Wunderland leidet wie alle Attraktionen in Hamburg unter der Corona-Krise. Seit fast einem Monat hat die größte Modelleisenbahn der Welt wieder geöffnet - von Normalität könne aber überhaupt keine Rede sein. "Wir können aktuell 200 statt 1000 Menschen auf einmal reinlassen", sagte Geschäftsführer Frederik Braun. "Damit verringern wir unseren monatlichen Verlust zwar ein wenig, aber am Ende des Monats schlagen weiterhin mehrere hunderttausend Euro Minus zu buche. Wir halten noch bis Anfang kommenden Jahres durch, aber spätestens dann wird es auch fürs Wunderland eng", sagte Braun.

Erst wenn Kontakt-, Reise- und Abstandregeln abgemildert werden, könne es wieder eine Perspektive für das Wunderland geben. Viel Hoffnung setze er daher in die neue Corona-App, die am Dienstag an den Start geht. "Die App könnte, sofern genügend Menschen sie nutzen, zu einem bedeutsamen Werkzeug werden. Wir haben große Hoffnung und wünschen uns sehr, dass viele Deutsche die App runterladen werden", sagte Braun. Das Wunderland hatte im April ein Video veröffentlicht, dass die APP genau erklärt.