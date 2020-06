Hamburg

HSV spendet 70 000 Euro für Corona-Studie mit Kindern

16.06.2020, 15:49 Uhr | dpa

Fußball-Zweitligist Hamburger SV engagiert sich finanziell im Kampf gegen das neuartige Coronavirus und unterstützt die Forschung. Der Club spendet 70 000 Euro an das Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf (UKE). Sportvorstand Jonas Boldt überreichte am Dienstag einen Scheck an Ania Muntau, Direktorin der Klinik und Poliklinik für Kinder- und Jugendmedizin. Sie ist auch Initiatorin der "C19.CHILD Hamburg-Studie".

Mit der HSV-Spende wird die Studie unterstützt. In ihr werden etwa 6000 Kinder und Jugendliche untersucht. Die Ergebnisse sollen wichtige und neue Erkenntnisse liefern, wie häufig und wie schwer Corona-Infektionen bei jungen Menschen vorkommen und verlaufen.

Laut Boldt stammt das Geld aus dem Gehaltsverzicht der Spieler und der Führungskräfte, auf den sich bereits früh nach Beginn der Corona-Pandemie geeinigt wurde. Die Verwendung der eingesparten Gelder wurde nach der Wiederaufnahme des Spielbetriebs besprochen. Eine Maßnahme ist die Unterstützung der Studie.