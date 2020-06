Hamburg

2,04-Meter-Mann Thun gibt Debüt für Universum-Boxstall

17.06.2020, 10:03 Uhr | dpa

Schwergewichts-Hoffnung Christian Thun gibt am 17. Juli sein Debüt für den Hamburger Universum-Boxstall. Der 28-Jährige steigt in seiner Wahlheimat USA in den Ring, teilte Universum am Mittwoch mit. Gegner ist der US-Amerikaner Jason Bergman. Der 36-Jährige hat 46 Kämpfe bestritten, davon 27 gewonnen und 17 verloren, zwei endeten unentschieden. Der 2,04 Meter große Thun hat alle seine bisherigen vier Profikämpfe gewonnen. "Es war schon immer ein Wunsch von mir, in den USA zu boxen. Dass mein nächster Kampf nun in meiner neuen Heimat Miami stattfinden wird, motiviert mich umso mehr", sagte der Schützling von Trainer Dino Spencer.