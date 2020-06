Hamburg

Eisbären Kap und Victoria dürfen nun ohne Abstand schmusen

19.06.2020, 14:00 Uhr | dpa

Die Eisbären Victoria (r) und Kap in Hagenbecks Tierpark. Foto: Georg Wendt/dpa (Quelle: dpa)

Die Zeit der getrennten Betten ist vorbei: Der neue Eisbär Kap darf nun endlich ohne Gitter mit der Eisbärin Victoria kuscheln. Das 19 Jahre alte Tier war vor wenigen Wochen in den Hamburger Tierpark Hagenbeck eingezogen. Nun soll das Paar für Nachwuchs sorgen. Das erste Aufeinandertreffen der Bären war allerdings zunächst wenig romantisch, wie der Tierpark am Freitag mitteilte.

"Victoria ist klar die Chefin der Anlage und verhält sich Kap gegenüber sehr dominant. Erste Annäherungsversuche von Kap ignoriert die selbstbewusste Eisbärin. Zwar toleriert sie ihn auf der Anlage, sucht aber auch nicht den Kontakt." Der Zoo hofft nun, dass sich das im kommenden Frühjahr ändern wird, damit es Ende 2021 oder Anfang 2022 Eisbärennachwuchs geben kann.

"Ich würde mich sehr freuen, wenn Victoria Nachwuchs bekommt. Nicht nur, weil ihre Gene so wertvoll sind, sondern weil sie das letzte Jungtier war, das bei Hagenbeck geboren wurde und ich sie seitdem begleiten durfte", sagte Reviertierpfleger im Eismeer, Dirk Stutzki.

Der Tierpark wartet seit Jahren vergeblich auf Eisbärennachwuchs. 2018 haben Untersuchungen ergeben, dass Kaps Vorgänger Blizzard zeugungsunfähig ist. Deshalb wurde bei Victoria mit Sperma von Kap die weltweit erste künstliche Befruchtung bei Eisbären versucht - allerdings erfolglos.

Das Europäische Erhaltungszuchtprogramms hatte den beiden Eisbärenmännern daraufhin den Ortswechsel verordnet. Bis das Projekt erfolgreich ist, soll Kap in Hamburg bleiben. Nach Schätzungen der International Union for Conservation of Nature gibt es weltweit nur noch 25 000 Eisbären - Tendenz rückläufig.